Medvedev wint in Australische hitte Russische broederstrijd

Roeblev kreeg in set twee ook last van de warmte en voelde dat nog eens extra na een rally van liefst 43 slagen. Tot overmaat van ramp leverde hij door een gebroken snaar zijn servicegame in op 3-4.

Er zat de eerste twee sets spanning in de partij. Medvedev verspeelde een 5-2 voorsprong, maar Roeblev drukte niet door, ook omdat zijn spel te eendimensionaal was. Zo bleef hij te veel op de baseline hangen.

Medvedev was overigens ook fysiek in de problemen gekomen, al maskeerde hij dat beter dan Roeblev, met wie hij onlangs nog de ATP Cup won. "Ik kreeg kramp, maar ik moest dat niet laten zien."

Medvedev treft in de halve finale Rafael Nadal of Stefanos Tstsipas, die woensdagochtend tegenover elkaar staan.

Na het matchpoint kwam de fysiotherapeut zelfs meteen de baan op om Medvedev op te lappen. "Ik had veel moeite om bij de laatste punten mijn linkerbeen nog te bewegen", aldus Medvedev. "Het was niet gemakkelijk. Gelukkig maakte ik het karwei snel af."

Weer toeschouwers bij halve finales

Tijdens de laatste dagen van de Australian Open worden vanaf donderdag per sessie 7.477 fans toegelaten tot de Rod Laver Arena. Dat is bijna de helft van de totale capaciteit van het centercourt. De organisatie meldt dat het dragen van een mondkapje verplicht is op plekken waar het houden van afstand niet mogelijk is.

De afgelopen vijf dagen was publiek niet welkom op Melbourne Park na een lockdown in de staat Victoria. De lockdown werd afgekondigd vanwege een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in de stad waar het grandslamtoernooi wordt gehouden.