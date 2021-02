Demonstraties en rellen in Catalonië na arrestatie Spaanse rapper

In verschillende steden in de Spaanse regio Catalonië zijn gisteravond en vannacht duizenden demonstranten de straat op gegaan, nadat de politie een bekende rapper had gearresteerd. Er braken rellen uit. Zeker dertig mensen raakten gewond en vijftien mensen werden opgepakt.

Rapper Pablo Hasél is veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme in zijn songteksten en in tweets. Hij hield zich op in de universiteit van Lleída in een poging zijn gevangenisstraf te ontlopen. Aanhangers ketenden zich om hem heen vast, maar konden zijn arrestatie niet voorkomen.

Vrijheid van meningsuiting

In Barcelona, Lleída, Girona en Tarragona gingen vervolgens duizenden mensen de straat op. Het waren er ongeveer 1700 mensen in Barcelona en 5000 in Lleída. In de binnenstad van Barcelona werden prullenbakken en motoren in brand gestoken en barricades opgeworpen tegen de politie. Ook werden er flessen en stenen naar de politie gegooid. In Girona en Lleída vonden soortgelijke incidenten plaats. In Valencia en Palma de Mallorca werd op kleine schaal gedemonstreerd.

De zaak-Hasél heeft een discussie losgemaakt over de vrijheid van meningsuiting in Spanje. Critici vinden dat de artistieke vrijheid door bestaande wetten te sterk wordt beperkt. Ook regeringspartijen zijn niet gelukkig met de huidige wet over majesteitsschennis. De sociaaldemocratische regeringspartij PSOE wil dat de wet wordt herzien. De linkse coalitiepartner Podemos wil dat de hele wet wordt geschrapt.