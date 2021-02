Ook smaakmaker Lang ontbreekt bij door corona geplaagd Club Brugge

Club Brugge moet het donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen Dinamo Kiev stellen zonder smaakmaker Noa Lang. De Nederlandse aanvaller ontbreekt in de wedstrijdselectie.

Eerder werd al duidelijk dat Brugge het in Oekraïne moet stellen zonder Stefano Denswil. Hij is besmet geraakt met het coronavirus, evenals Hans Vanaken, Matej Mitrovic, trainer Philippe Clement en zijn assistenten.

Lang had naar verluidt wél symptomen, maar testte dinsdag negatief op het virus. Club Brugge heeft niet bekendgemaakt waarom hij niet afreist naar Kiev.

Man in vorm

De afwezigheid van Lang is een grote tegenvaller de Belgische koploper. De Nederlander verkeert in bloedvorm. Hij is dit seizoen al goed voor twaalf goals en negen assists. In de laatste negen wedstrijden die Lang speelde was hij direct betrokken bij veertien doelpunten.