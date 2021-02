Sneeuw 'welkom cadeautje' voor droogteperiode: 'Grondwaterstand stijgt flink'

De sneeuw zorgde de afgelopen dagen niet alleen voor mooie winterse taferelen; vanwege de lange periodes van droogte die Nederland kent, was het ook een "welkom cadeautje" voor de waterschappen, aldus Jos Kruit, droogtecoördinator van het Brabantse waterschap Aa en Maas.

"Het is een bevroren watervoorraad, die je als het smelt kan uitpakken, en dat zijn we nu aan het doen", zei Kruit vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Kruit is sneeuw "de beste watervoorraad die er is". Het smeltwater van de sneeuw zakt namelijk langzaam de bodem in, legt de droogtecoördinator uit. "Dat is anders dan met regenval, dat zakt meestal snel af. Dus ik heb vanmorgen nog even naar de grondwaterstanden gekeken, en die zie je nu flink stijgen."

Die hoge grondwaterstanden zijn broodnodig, want Nederland heeft al sinds 2018 te maken met lange periodes van droogte. "Ieder jaar hebben we minder neerslag en verdampt er meer water dan dat er bijvalt. De natuur heeft de afgelopen tijd zwaar te lijden gehad onder de grote droogte. En ook de boeren hebben het water hard nodig."

Niet genoeg

Sneeuw is dus zeer gewenst voor de waterstanden, maar voorlopig lijkt het voorbij met het winterse weer; dit weekend worden al temperaturen verwacht van 15 tot 18 graden.

De weersomstandigheden doen Kuit denken aan vorig jaar, toen in februari zeer veel regen viel, waarna een lange periode van nauwelijks regenval volgde. "Wat we dan zien is dat het grondwater ook weer hard zakt. En juist in het voorjaar wil je hogere grondwaterstanden hebben, dat is goed voor de natuur."

Volgens Kruit is het daarom belangrijk om het water zo goed mogelijk vast te houden, om een zo groot mogelijke voorraad op te bouwen voor droge periodes. "De stuwen stonden voorheen in de winter nog laag om water af te voeren. We laten ze nu vooral heel hoog staan om het water zoveel mogelijk tegen te houden, zodat het een kans heeft de bodem in te zakken."

Wat een droog jaar met de natuur doet zie je in deze video: