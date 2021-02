Onderbreking kost nummer één Barty de halve finales in Melbourne

Ashleigh Barty is uitgeschakeld - EPA

Ashleigh Barty heeft op de Australian Open naast een plek bij de laatste vier gegrepen. De Australische nummer één van de wereld kwam een onderbreking tegen Karolina Muchová uit Tsjechië niet te boven: 6-1, 3-6, 2-6. Tot 6-1, 2-0 was er voor publiekslieveling Barty, afgelopen jaar nog halvefinaliste in Melbourne, geen vuiltje aan de lucht. Totdat Muchová, de nummer 27 van de wereld, een medische time-out van tien minuten nam omdat ze naar eigen zeggen door de hitte was bevangen. Het was 30 graden tijdens de partij.

Schuurs niet naar finale dubbelspel Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Nicole Melichar hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel. Het als vierde geplaatste koppel verloor in twee sets van het als tweede geplaatste Belgisch-Wit-Russische koppel Elise Mertens en Aryna Sabalenka: 5-7, 4-6. De Nederlandse dubbelspecialiste stond voor het eerst in haar loopbaan in de halve finales van een grandslamtoernooi. In Melbourne was ze nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde. Ze bereikte eerder al de kwartfinales in de US Open en op Wimbledon.

"Ik werd duizelig en was een beetje de weg kwijt, dus mijn bloeddruk werd getest. Ze hebben me een beetje afgekoeld met wat ijs, dat hielp wel", verklaarde de Tsjechische na afloop. Muchová, kwartfinaliste op Wimbledon in 2019, speelde na de pauze als herboren, terwijl Barty heel passief werd en de controle over het duel kwijt was. De Tsjechische sloeg op het eerste matchpoint meteen toe met een ace door het midden.

De Tsjechische Muchová had last van de hitte in Melbourne - ANP

Barty stond vorig jaar februari voor het laatst op de baan, omdat ze vanwege de coronapandemie niet meer naar het buitenland wilde reizen voor toernooien. Bij de Australian Open maakte ze haar rentree op een grandslamtoernooi. Na de verloren partij verklaarde ze dat ze vooral teleurgesteld was dat ze na de time-out niet meer in haar spel had weten te komen. "Daarvoor had ik controle over de wedstrijd. Ik heb veel wedstrijden gespeeld met medische time-outs en ik heb ze zelf ook wel eens nodig gehad, dus dat zou niet zoveel invloed moeten hebben op de wedstrijd. Ik ben ervaren genoeg om daar goed mee om te kunnen gaan. Ik baal ervan dat het nu een keerpunt in de wedstrijd is geworden", zei Barty. Muchová tegen Brady in halve finale De 24-jarige Muchová had tot de start van deze editie pas een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van de Australian Open. In 2019 reikte ze op Wimbledon tot de kwartfinales. Muchová neemt het nu in de halve finale op tegen de als 22e geplaatste Amerikaanse Jennifer Brady, die haar landgenote Jessica Pegula - nummer 61 van de wereld - in drie sets versloeg: 4-6, 6-2, 6-1.

In de andere halve finale speelt de als derde geplaatste Japanse Naomi Osaka tegen de 39-jarige Amerikaanse Serena Williams, die in Melbourne de Australische Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, hoopt te evenaren.