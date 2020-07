Van Adele tot Elvis: Britse ouderen verbeelden klassieke albumhoezen

"Het verzorgingshuis is vier maanden in lockdown geweest", schrijft Robert Speker:

Zowel klassiekers van Queen en Michael Jackson als meer recente albums van Adele en Tailor Swift zijn in een nieuw jasje gestoken. Zo is 21 van Adele verandert in 93 van Vera.

De actie krijgt zo veel aandacht dat Speker ook een online inzamelingsactie is gestart voor nieuwe activiteiten in het Sydmar Lodge Care Home. "De crisis kan nog maanden duren en we moeten de bewoners blij en optimistisch houden", schrijft Speker bij de oproep.

In een tweede tweet zijn albumhoezen van de Amerikaanse rockband Blink 182 en Madonna te zien. De donkerblonde verpleegster met de nietsverhullende kleding op Enema of the State van Blink 182 wordt nu uitgebeeld door een bejaarde vrouw. Madonna - True Blue is geworden: Lilyonna - Sydmar Lodge: