Kabinet zet alles op alles om avondklok te behouden

Het kabinet zet alles op alles om de avondklok nog even te behouden, ook als het vrijdag in hoger beroep in het ongelijk wordt gesteld Het kabinet stuurt vandaag nog een spoedwet naar de Tweede kamer, die gisteravond al is ondertekend door de koning. De Raad van State komt met een spoedadvies, waarna de wet meteen door het parlement kan worden behandeld.

De Tweede Kamer heeft verkiezingsreces, maar kan vandaag besluiten om hiervoor terug te komen. Dan kan de Eerste Kamer zich er morgen over buigen. Het kabinet hoopt dan dat er vrijdag een alternatief ligt, mocht het gerechtshof vrijdag oordelen dat de maatregel eerder op de verkeerde rechtsgronden is ingesteld, zoals de uitspraak van de rechtbank in Den Haag gisteren luidde.

Het kabinet heeft hoger beroep tegen die uitspraak aangetekend en intussen gevraagd om het besluit van de rechter op te schorten totdat in hoger beroep een uitspraak is gedaan. Het hof stemde daarmee in, waardoor de avondklok in ieder geval tot vrijdag, als het hoger beroep dient, overeind blijft.

'Belangrijk middel'

Volgens het kabinet en de deskundigen van het Outbreak Management Team is de avondklok een belangrijk middel in de strijd tegen corona en met name ook tegen de derde golf die door allerlei besmettelijkere varianten van het virus dreigt. Rutte zei gisteren dat er voor dinsdag, als er weer een persconferentie over de maatregelen is gepland, nog eens kan worden gekeken of de avondklok op of voor 2 maart kan worden opgeheven. "Maar op dit moment is dat echt niet verstandig."



Het is nog niet zeker of de spoedwet door de Eerste Kamer wordt aangenomen. 'Dat is eigenlijk nog best spannend", zegt NOS-verslaggever Wilco Boom. "De Tweede Kamer zal vermoedelijk wel instemmen De meeste partijen steunden daar de invoering en de verlenging van de avondklok al. Maar in de Eerste Kamer heeft het demissionaire kabinet bij lange na geen meerderheid."

Een jojo-effect voorkomen, dat was uiteindelijk de beweegreden van het hof om de avondklok in stand te houden. Eerder besloot de rechtbank de maatregel van tafel te vegen. Een spannende dag voor Viruswaarheid en het kabinet.