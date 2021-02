Rolstoeltennisster De Groot wint opnieuw Australian Open, nu in het enkelspel

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de derde keer in haar loopbaan de Australian Open gewonnen. In de finale in Melbourne versloeg de Nederlandse nummer een van de wereld de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji in drie sets: 6-3, 6-7 (4), 7-6 (4).

De Groot, de beste vrouwelijke rolstoeltennisser van de laatste jaren, begon voortvarend, maar in de tweede set had ze het moeilijk. De Woerdense kwam wel sterk terug van een 5-3 achterstand, naar 5-6, maar moest de set in de tiebreak toch aan de Japanse titelverdedigster laten.

Ook in de derde set bood Kamiji, die al twee keer in Melbourne wist te winnen, veel tegenstand. In de beslissende tiebreak trok De Groot echter wel aan het langste eind (10-4).