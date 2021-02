Wekdienst 17/2: FDF-boer voor rechter • Braziliaans stadje in één keer gevaccineerd

Vandaag houdt bewolking de overhand. Vooral ten noorden van de grote rivieren valt later op de dag af en toe regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 8 tot 11 graden. Op de Wadden en rond het IJsselmeer is het een paar graden kouder.

Moet je de weg op? Hier vind je het overzicht van afsluitingen en werkzaamheden. Check hier de actuele dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Farmers Defence Force-lid Thijs Wieggers staat voor de rechter voor het bedreigen van een agent. Hij gaat niet akkoord met de 430 euro boete en 40 uur taakstraf die hij als schikking kreeg aangeboden door het OM.

In het Braziliaanse stadje Serrana worden alle 30.000 inwoners ingeënt met het Chinese Sinovac-vaccin. Zo moet in de praktijk vastgesteld worden of het vaccin niet alleen mensen beschermt, maar ook de verspreiding van het virus indamt.

In de kwartfinales voor de KNVB-beker worden twee wedstrijden ingehaald: NEC-VVV en Heerenveen-Feyenoord. En in de achtste finales van de Champions League speelt Porto tegen Juventus en Sevilla tegen Borussia Dortmund. Al het voetbal is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

De spoedwet over de avondklok kan vandaag al naar de Tweede Kamer. De wet is gisteravond ondertekend door de koning en naar de Raad van State gestuurd. De hoogste adviseur van de regering komt met een spoedadvies, waarna de wet meteen naar de Kamer kan.

Vervolgens is het aan de Tweede Kamer om te bepalen wanneer de wet wordt behandeld. De Kamer zou daarvoor moeten terugkomen van reces. Later moet ook de Eerste Kamer zich nog over de spoedwet buigen. Dat zou morgen al kunnen.

De rechtbank oordeelde gisteren dat de avondklok van tafel moest, in een zaak die door actiegroep Viruswaarheid was aangespannen. Het kabinet ging in hoger beroep en kondigde de spoedwet aan. Tegelijk werd het gerechtshof verzocht om het besluit van de rechter op te schorten totdat in hoger beroep een uitspraak is gedaan. Het hof stemde in, waardoor de avondklok in ieder geval tot vrijdag overeind blijft.

Ander nieuws uit de nacht:

Deel opgepakte mannen bij Amsterdamse razzia proefpersoon voor gaskamers: Het gaat om vermoedelijk 150 Joodse mannen die in 1941 werden opgepakt tijdens de razzia's in Amsterdam, beschrijft historicus Wally de Lang in haar boek.

Trump geeft Republikeinse leider McConnell veeg uit de pan: De aanval volgt na zijn vrijspraak in het in het impeachment-proces. McConnell stemde tegen de veroordeling, maar zei wel dat de oud-president wat hem betreft "praktisch en moreel verantwoordelijk" was voor de bestorming.

Caribische eilanden ontvangen eerste vliegtuig met vaccins met watersaluut: Een KLM-toestel met de vaccins werd gisteren op de luchthaven van Bonaire verrast met een watersaluut van de brandweer.

En dan nog even dit:

Terwijl volwassen Nederland zich afvroeg of de avondklok wel of niet van kracht zou blijven gisteravond, stonden de demissionaire bewindslieden Rutte en De Jonge de kijkers van het Jeugdjournaal te woord tijdens de eerste kinderpersconferentie. Er valt de komende maanden nog weinig goed nieuws te verwachten, zeiden ze, pas tegen de zomer zullen de meeste maatregelen weer afgebouwd worden. Als alles goed gaat qua vaccineren.

Maar er was ook tijd voor wat luchtigere vragen: welk rapportcijfer geven Rutte en De Jonge zichzelf? Rutte wil zichzelf niet beoordelen, maar De Jonge geeft hij een 7,5, misschien zelfs een 8. "Er zijn een paar dingen niet goed gegaan, maar die zet hij dan ook weer recht."