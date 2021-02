Malacia en Geertruida, de troeven van Feyenoord: 'Er zit nog genoeg rek in'

Feyenoord - Tom Bode multimedia/NOS

Twee jongens uit Rotterdam-Zuid. Allebei doorliepen ze de jeugdopleiding van Feyenoord. Allebei zijn ze back. En dit seizoen vallen ze allebei in positieve zin op in het elftal van Dick Advocaat. Tyrell Malacia en Lutsharel Geertruida. 21 jaar is linksback Malacia pas, rechtsback Geertruida zelfs nog een jaar jonger. Maar vergis je niet: ondanks hun leeftijd gaan beide spelers al een tijdje mee in Feyenoord 1. Eind 2017 stonden hun namen namelijk al eens op het wedstrijdformulier. "Ja, ik voel mij ook een stuk ervarener dan toen", vertelt Malacia. "Ik ben een stuk volwassener dan voorheen. Zowel als persoon als op het veld."

Malacia: 'Ken Geertruida al jaren en ben erg goed met hem' - NOS

Samen met Geertruida speelt Malacia al jaren bij Feyenoord. Beide jongens troffen elkaar op jonge leeftijd al op Varkenoord. De linksback veert wat op en neer wanneer er gevraagd wordt naar zijn maatje. "Ik ken hem al vanaf mijn twaalfde. Hij speelde toen nog bij Sparta als rechtsbuiten en was toen dus mijn directe tegenstander. We speelden in die tijd vaak tegen elkaar. Twee jaar later maakte hij de overstap naar Feyenoord. Ik kan het heel goed met hem vinden en ook met zijn ouders. Andersom ook." Karakter en mentaliteit Ook Cor Adriaanse weet dat de twee goed zijn met elkaar. Als jeugdtrainer had hij beide spelers onder zijn hoede in zowel het Onder-17-team als de Onder-19. "Het zijn gewoon hele goede jongens met een goed karakter. Ze komen uit een goed gezin en hebben een goede mentaliteit."

Lutsharel Geertruida (l) en Tyrell Malacia in het duel met CSKA Moskou - Tom Bode Multimedia

Dat twee spelers uit de eigen opleiding nu basisspeler zijn bij Feyenoord, maakt Adriaanse trots. "Tuurlijk hoop je dat ze slagen. Het is de taak van de jeugdopleiding om spelers af te leveren voor Feyenoord 1 en dus zijn alle trainers trots. Het is vooral voor de opleiding mooi dat ze het zo goed doen." Onder leiding van Adriaanse was Malacia altijd al linksback. "Hij heeft zich zo goed ontwikkeld daar, mooi om te zien." Geertruida daarentegen speelde ook nog wel eens op een andere positie. "Hij speelde niet alleen rechtsback, maar ook centraal in de verdediging en op het middenveld. Hij heeft zelfs weleens in de spits gestaan. Dat kon hij ook nog."

Met het succes spreken sommigen al over een mogelijke vervolgstap. Geertruida heeft een contract tot medio 2022, Malacia ligt een jaar langer vast. Ook de term Oranje viel al eens als het over een van de twee ging. "Dat is wel een droom voor mij", erkent Malacia. "Maar ik ben tevreden bij Feyenoord. Het gaat lekker en ik speel alles. Dit is goed voor mij." Ook Adriaanse wil nog niet denken aan een vertrek van zijn voormalige pupillen. "Er zit nog genoeg rek in en ze kunnen allebei echt stappen gaan maken. En natuurlijk is de stap naar het buitenland mooi, maar er zijn genoeg voorbeelden van spelers die te vroeg gingen." "Ze moeten eerst hier nog sterker worden en meer ervaring op doen. En je hele leven bij Feyenoord spelen is ook niet verkeerd natuurlijk."