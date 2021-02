Zes gevangenen gedood bij opstand in Paraguay

Bij een gevangenisopstand in Paraguay zijn zeker zes gevangenen om het leven gekomen, heeft het ministerie van Justitie bekendgemaakt. Hoe de zes zijn gestorven, werd niet gezegd, maar lokale media melden dat drie van hen zijn onthoofd.

Tot wel honderd gedetineerden in de grootste gevangenis van het land, het Tacumbu-complex in de hoofdstad Asunción, grepen de macht in een vleugel en gijzelden achttien bewakers. Ze eisten betere leefomstandigheden en de terugkeer van een overgeplaatste gevangene.

Na gesprekken met de minister van Justitie lieten ze de bewakers weer vrij en kwam de opstand ten einde. Niet duidelijk is of er toezeggingen aan de gevangenen zijn gedaan.