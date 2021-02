Vaccinaties gezet op Aruba • OMT: stop niet met AstraZeneca vanwege Zuid-Afrikaanse variant

In het OMT-advies van vandaag is voor het eerst de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus meegenomen. In Nederland zijn tot nu toe 54 besmettingen met deze variant aangetroffen: 26 besmettingen werden ontdekt tijdens een steekproef en 28 op basis van bron- en contactonderzoek. Omdat deze variant "nog weinig" circuleert in Nederland, adviseert het OMT om ook gewoon de AstraZeneca-vaccins - die een lagere effectiviteit zouden hebben bij de Zuid-Afrikaanse variant - te blijven gebruiken in Nederland.

"De winst die behaald kan worden door het AstraZeneca-Oxford-vaccin snel in te zetten tegen de in Nederland dominante varianten is groot en weegt momenteel op tegen de onzekere werkzaamheid van het vaccin tegen ernstige covid-19 veroorzaakt door de Zuid-Afrikaanse variant", is te lezen in het advies. Ook een gedeeltelijke bescherming tegen nieuwe varianten is van groot belang, zegt het OMT. "En met het oog op de te verwachten derde golf is uitstel van vaccinaties onverantwoord."

Er zijn 606 gevallen van de Britse variant in Nederland vastgesteld. 411 besmettingen werden eind januari van dit jaar gevonden via de zogenaamde kiemsurveillance, waarbij monsters worden onderzocht in een aselecte steekproef. 195 casussen werden vastgesteld via bron- en contactonderzoek.

Ook de Braziliaanse varianten P.1 en P.2 staan in het advies. Voor P.1 zijn 5 besmettingen vastgesteld, voor P.2 9.