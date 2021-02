Kabinet trekt miljarden uit voor onderwijs • Proefpersonen blootgesteld aan coronavirus

De mutatie van het coronavirus die voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk is vastgesteld, is inmiddels in 94 landen opgedoken. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die zich grote zorgen maakt over de besmettelijkere virusvariant. De Zuid-Afrikaanse variant is inmiddels in 46 landen aangetroffen, de Braziliaanse mutatie in 21 landen.

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus neemt de afgelopen weken in snelheid af. Vorige week werden volgens de WHO zo'n 2,7 miljoen besmettingen vastgesteld, een half miljoen minder dan de week ervoor. Het aantal vastgestelde coronadoden is met tien procent gedaald tot 81.000 overledenen in één week. De WHO ziet, vanwege de verspreiding van de nieuwe coronamutaties, geen reden tot optimisme.

