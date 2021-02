Zeker zestien doden door extreem weer in de Verenigde Staten

Het dodental van het extreme (winter-)weer in de Verenigde Staten is opgelopen naar zestien. Onder de doden zijn vier leden van een gezin uit een voorstad van Houston (Texas) die omkwamen bij een brand in hun huis. Ze hadden de open haard aangestoken om warm te blijven nadat de elektriciteit was uitgevallen.

Door de extreem lage temperaturen zaten miljoenen Amerikanen zonder stroom, vooral in Texas. De staat heeft tientallen plekken aangewezen als opvanglocaties, waar zeker duizend mensen van gebruikmaken.

Het elektriciteitsbedrijf van buurstaat Oklahoma heeft zijn klanten vanwege de fragiele stroomvoorziening aangeraden om de thermostaat in huis niet hoger dan 20 graden te zetten.

Tornado

In North Carolina liet een tornado een spoor van vernieling en zeker drie doden achter. Bewoners van enkele kustplaatsen in de staat werden rond middernacht volkomen overvallen door de storm, die zich razendsnel had ontwikkeld tot een levensgevaarlijke wervelwind.

Andere slachtoffers kwamen om bij auto-ongelukken, veroorzaakt door gladheid of bij koolmonoxidevergiftigingen. De autoriteiten waarschuwen mensen om geen gasbarbecues of terrasverwarming in huis te gebruiken, omdat daarbij het dodelijke koolmonoxide kan vrijkomen.

Door de grote hoeveelheden sneeuw die zijn gevallen en de bittere koude zijn in verschillende staten de vaccinatiestraten gesloten of lopen inentingscampagnes tegen het coronavirus vertraging op. Ook zijn honderden supermarkten en apotheken gesloten.