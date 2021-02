Trump geeft Republikeinse leider McConnell veeg uit de pan

De Amerikaanse oud-president Trump heeft zich in harde bewoordingen uitgelaten over de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell. "Mitch is een bittere, korzelige, naargeestige politieke opportunist", aldus Trump. "Als Republikeinse Senatoren bij hem blijven, zullen ze niet opnieuw winnen." Met McConnell als leider wordt de Republikeinse partij volgens Trump nooit meer gerespecteerd.

Trumps persoonlijke aanval volgt drie dagen na zijn vrijspraak in zijn tweede impeachment-proces, vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool. McConnell stemde tegen de veroordeling, maar zei wel dat de oud-president wat hem betreft "praktisch en moreel verantwoordelijk" was voor de bestorming vanwege de "leugens" die Trump zijn aanhang voorhield over verkiezingsfraude.

Via zijn politieke lobbygroep Save America deed Trump nu de verklaring uit waarmee hij uithaalde naar McConnell. Trump verwijt hem een gebrek aan politiek inzicht, wijsheid, vaardigheid en persoonlijkheid en zegt dat dit de partij de meerderheid in de Senaat heeft gekost. "Hij zal nooit doen wat gedaan moet worden, of wat juist is voor ons land."

Trump ondersteunt uitdagers McConnell

De oud-president schrijft verder dat McConnell hem in 2020 heeft "gesmeekt" om hem zijn goedkeuring te geven ten overstaan van de inwoners van Kentucky, zodat de Senator herkozen kon worden. Trump zegt daar nu spijt van te hebben. In de toekomst zegt hij uitdagers van McConnell te ondersteunen die het idee van Make America Great Again omarmen.

The New York Times meldt dat de harde verklaring van Trump over McConnell een afgezwakte versie is van een nog hardere verklaring. Een andere bron zegt tegen de krant dat hij eigenlijk in een persconferentie van leer wilde trekken tegen de Republikeinse leider. Medewerkers zouden bang zijn geweest dat hij dan van zijn tekst zou afwijken en nog onaardiger dingen zou zeggen.

De aanval van Trump wordt in Amerikaanse media uitgelegd als een uiting van de richtingenstrijd binnen de Republikeinse partij. Oudgediende McConnell zou de partij terug willen veranderen in een conservatieve partij die ruim baan geeft aan handel en tegen hoge belastingen is. Trump, die nog veel steun geniet onder Republikeinen, wil zijn Trumpistische koers voortzetten.