Enorme dreun Barcelona in Champions League: 4-1 nederlaag tegen PSG

Barcelona en PSG zochten in de heerlijke eerste helft de aanval en creëerden kans op kans. Lionel Messi opende vanuit een penalty de score, nadat Layvin Kurzawa De Jong gevloerd had. Scheidsrechter Björn Kuipers wees direct naar de stip.

Niet veel later maakt Mbappé na een fraaie aanval zijn eerste van drie goals.

Opvolger Asprilla en Sjevtsjenko

Mbappé is na Faustina Asprilla (Newcastle United in 1997) en Andrij Sjevtsjenko Dinamo Kiev in 1997) pas de derde speler ooit die een hattrick maakt tegen Barcelona in de Champions League.

De wedstrijd tussen Barcelona en Paris Saint-Germain was in Frankrijk al onder spanning gezet. Daar werd deze week gesuggereerd dat Lionel Messi volgend seizoen in het shirt van PSG speelt.