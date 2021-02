Duizenden kaartjes voor zieke Jason (3) uit Nieuw-Weerdinge

Arno Louwes uit het Drentse Nieuw-Weerdinge heeft voor zijn 3-jarige zoon Jason een kaartenactie opgezet. Jason wordt 28 februari 4 jaar.

Dat zal waarschijnlijk zijn laatste verjaardag zijn, want hij heeft het syndroom van Leigh en het gaat steeds slechter met hem.

"Het syndroom tast de hersencellen aan en zorgt er uiteindelijk voor dat het hele lichaam langzaam afbreekt", zegt Louwes tegen RTV Drenthe.

Snoezelkamer

Om hem een onvergetelijke verjaardag te bezorgen, vraagt hij of mensen een verjaarsdagskaart naar zijn zoontje willen sturen. Aan de oproep wordt massaal gehoor gegeven. In twee dagen tijd zijn al zo'n 3000 kaartjes zijn binnengekomen.

Niet alleen Jason, maar ook zijn 1-jarige zusje Chloë heeft de stofwisselingsziekte. De gemiddelde levensverwachting voor beide kinderen is 5 tot 8 jaar, vertelt Louwes.

In december ging het heel slecht met Jason. De artsen zeiden toen al dat hij het niet zou overleven. "Hij geniet enorm van zijn snoezelkamer. Daar ligt hij veel op het waterbed. Af en toe zit hij nog in zijn eet-werkstoel en in de kamer ligt hij in een bedbox. Je moet hem eigenlijk weer zien als een pasgeboren baby", zegt Louwes.