Rutte: avondklok wordt gewoon gehandhaafd

Nu het gerechtshof heeft bepaald dat de avondklok voorlopig toch van kracht blijft, is het de bedoeling dat die ook gewoon gehandhaafd gaat worden. Dat heeft demissionair premier Rutte gezegd in reactie op de schorsing van het vonnis door het gerechtshof.

"Ik ga ervan uit dat de handhavers er de komende uren verstandig mee om zullen gaan, omdat er toch even wat onduidelijkheid over is geweest. Maar verder is het de bedoeling om de avondklok gewoon te handhaven", zei Rutte.

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie riep iedereen op respect te tonen voor politie en andere handhavers. "Ruim 95 procent van de bevolking heeft de maatregel tot nu toe goed nageleefd. Laten we dat blijven doen."

Het gerechtshof schorste vanavond de beslissing van rechtbank van vanmorgen. Die had juist bepaald dat de avondklok onwettig was, omdat er geen sprake is van een noodsituatie zoals de wet voorschrijft.

Daartegen ging de Staat meteen in beroep. Zolang dat beroep loopt wordt het vonnis geschorst, oordeelde het hof vanavond. Op die manier wordt een 'jojo-effect' voorkomen als de avondklok in de beroepszaak toch weer wordt toegestaan.

Goed nieuws

Rutte noemde dat goed nieuws. De avondklok is volgens hem van belang, nu de Britse variant van het virus de overhand lijkt te krijgen. "Om uiteindelijk meer vrijheden terug te krijgen is de maatregel van belang."

Hij riep opnieuw iedereen op zich aan de avondklok te houden. Vrijdag dient het hoger beroep. Rutte herhaalde dat het kabinet denkt een sterke zaak te hebben. Bovendien wordt er gewerkt aan een spoedwet, om de avondklok eventueel juridisch houdbaar te houden.