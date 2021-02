Avondklok of niet: de bal rolt bij Barcelona-PSG en RB Leipzig-Liverpool

Wie denkt aan Barcelona - PSG denkt natuurlijk meteen aan dé Remontada. In 2017 poetste Barcelona in de achtste finales in eigen huis de 4-0 nederlaag van Parijs helemaal weg. Barça won met 6-1, al kwam daar in de slotfase wel flink wat geluk bij te pas.

De maker van die cruciale 6-1 in blessuretijd, Sergi Roberto, is er vanavond niet bij. En dat geldt ook voor Angél Di María, maker van twee goals voor PSG in de heenwedstrijd.

Het grootste gemis is echter Neymar, destijds een van de hoofdrolspelers. De Braziliaan van PSG liep een spierblessure op in het bekerduel met Caen en mist daardoor zijn langverwachte terugkeer in Camp Nou en een weerzien met zijn oude maatje Lionel Messi.

Of komt dat weerzien er na dit seizoen alsnog. Dit zei Barcelona-trainer Ronald Koeman over de geruchten dat Messi een overstap naar Parijs zou overwegen.