Waterpoloërs boeken in slotseconden zwaarbevochten overwinning bij OKT

De Nederlandse waterpoloërs hebben een dag na de afstraffing tegen Kroatië (25-8) een broodnodige overwinning geboekt op Roemenië. Oranje won zijn derde duel van het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam met 9-8.

Op het afgelopen EK, in januari 2020, troffen Nederland en Roemenië elkaar ook in de groepsfase. Toen won Oranje nipt met 9-8. Nederland was dan ook licht favoriet voor het treffen met de Roemenen.

Tegen Kroatië maandagavond had Nederland veel moeite om tot scoren te komen, maar tegen Roemenië was het bij de eerste aanval al raak. Pascal Janssen schoot de bal snoeihard binnen en even later was ook Thomas Lucas trefzeker. Lucas is in Rotterdam bezig aan een goed toernooi. In de eerste twee wedstrijden (tegen Duitsland en Kroatië) deed hij vier doelpogingen en het was vier keer raak.

Sterke Roemeense keeper

De ploeg van bondscoach Harry van der Meer creëerde veel kansen tegen de Roemenen, maar na het eerste kwart stond het 'slechts' 2-1 voor Nederland. Marius-Florin Tic, de Roemeense keeper, speelde ijzersterk en voorkwam met knappe reddingen een grotere voorsprong voor Oranje.

Ook de rest van de wedstrijd bleef Nederland moeite houden met doelman Tic. Het initiatief in de wedstrijd verschoof in het tweede kwart naar de Roemenen, die langszij kwamen, maar Oranje herstelde de schade snel.

De ploegen waren gedurende het hele duel aan elkaar gewaagd, wat leidde tot een gelijke stand na het derde kwart (6-6). Nederland verdedigde sterk en doelman Eelco Wagenaar redde een aantal keer knap. Toch kreeg Wagenaar in het laatste kwart nog twee doelpunten om zijn oren, maar Nederland vocht tot twee keer toe terug van een achterstand. In de slotseconden van de wedstrijd maakte Jesse Koopman met een knap schot ook nog de winnende goal.