Slechts drie Nederlandse boksers nog in race voor olympische tickets

"Feitelijk hadden we twee momenten staan waarop boksers zich konden kwalificeren", legt technisch directeur René Braad uit, "en daar is er nu een van komen te vervallen."

Het Europese OKT in Londen, dat in maart 2020 vanwege het uitbreken van het virus na drie dagen werd afgebroken, gaat nog wel door. Dit toernooi is verplaatst van april naar juni en biedt nog twee Nederlandse boksers een laatste kans zich te kwalificeren: Nouchka Fontijn en Enrico Lacruz.

De internationale coronapandemie dwarsboomt ook dit jaar vele olympische ambities. Zo gaat er een streep door het mondiale kwalificatietoernooi voor boksers, dat voor juni in Parijs op de kalender stond. Met als gevolg dat er, realistisch gezien, nog slechts drie Nederlandse boksers in aanmerking komen voor een ticket.

Fontijn (-75 kg), winnares van olympisch zilver in 2016 in Rio de Janeiro, moet in Londen de laatste vier halen om naar Tokio te mogen. Lacruz (-63 kg) moet zijn partij in de achtste finales (die hij bereikte na een zege op de Israeliër Ahmad Shtiwi) winnen om zich te kwalificeren.

Recent liet Fontijn zien goed op weg te zijn; ze klopte in Hongarije haar rivaal Lauren Price, van wie ze in oktober 2019 de WK-finale verloor na een dubieuze beslissing van de jury.

Clementie

Daarnaast mag Jemyma Beltrian (-57 kg), de winnares van brons op de WK in 2018, nog hopen op clementie. Zij heeft zich gezien een blessure niet kunnen plaatsen voor het OKT in Londen en zou eventueel op basis van haar ranking nog een ticket kunnen bemachtigen. "Maar de criteria daarvoor zijn nog onduidelijk", stelt Braad.

Voor alle andere boksers, ook voor kandidaten als Max van der Pas en Artjom Kasparian, is de deur nagenoeg dicht. "We hadden de hoop om vier boksers af te vaardigen naar Tokio, één meer dan vijf jaar geleden, maar dat kan nu niet meer." Ook via de ranking is het voor anderen, gelet op het feit dat er geen toernooien meer zijn, praktisch uitgesloten. "Je moet altijd optimistisch blijven, maar dat zou hemelfietsen zijn."