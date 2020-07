Politie zoekt in Zwarte Woud naar Duitse 'Rambo'

Bij de Duitse plaats Oppenau in het Zwarte Woud is een grote zoekactie aan de gang naar een 31-jarige man. Het gaat om iemand zonder vaste woon-of verblijfplaats, meldt de politie.

Politieagenten wilden de man gisterochtend controleren toen ze hem bij een hut aan de rand van een bos aantroffen. Eerst werkte hij mee, maar plotseling trok hij een wapen en wist de vier agenten hun pistolen afhandig te maken. Daarna verdween hij het bos in. De man draagt camouflagekleding, wat het zoeken bemoeilijkt.

Wald-Rambo

De verdachte, die door de krant Bild 'der Wald-Rambo' wordt genoemd, is een bekende verschijning in Oppenau en ook een bekende van de politie; hij kwam meerdere malen met justitie in aanraking, onder meer voor het bezit van een mes, pijl en boog en een pistool.