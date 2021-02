Almere City struikelt over Helmond Sport, Cambuur wint en loopt uit

Almere City heeft duur puntenverlies geleden in de strijd om het kampioenschap van de eerste divisie. Op bezoek bij Helmond Sport ging de nummer drie van de stand met 2-1 onderuit, mede door een doelpunt van Almere City-huurling Jelle Goselink.

Helmond Sport begon sterk aan de wedstrijd, die vorige week werd afgelast vanwege het winterweer, en was een aantal keer dicht bij een treffer. Arno van Keilegom raakte de paal en een poging van Alec van Hoorenbeeck werd gepakt door doelman Michael Woud.

Almere City-huurling scoort

Het was dan ook niet verrassend dat Helmond Sport na een halfuur op voorsprong kwam. De treffer werd gemaakt door Goselink, die door Helmond Sport wordt gehuurd van Almere City en al vijf keer eerder wist te scoren dit seizoen.

Almere City was in de tweede helft de bovenliggende partij, maar Helmond-doelman Stijn van Gassel kon lange tijd zijn doel schoonhouden. John Yeboah was het dichtst bij de gelijkmaker. De Duitse aanvaller zag zijn schot op de lat eindigen. Even later tikte Van Gassel een vrije trap van Jorrit Smeets uit de kruising.

Aan de andere kant van het veld had Lance Duijvestijn het vizier wel op scherp staan. Het doelpunt van de middenvelder betekende de beslissing in de wedstrijd. Vijf minuten voor tijd kopte Thomas Verheydt nog de aansluitingstreffer binnen, maar meer zat er niet meer in voor Almere City.

Cambuur wint

SC Cambuur, de koploper van de Keuken Kampioen Divisie, wist wel te winnen. De Friezen wonnen in eigen huis met 3-0 van TOP Oss en hebben nu een voorsprong van zes punten op Almere City.