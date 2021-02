Wraking gerechtshof verworpen, spoedappèl gaat verder

Jeroen Pols (L) en Willem Engel namens protestgroep Viruswaarheid - ANP

De wrakingskamer van het gerechtshof in Den Haag heeft het wrakingsverzoek van Viruswaarheid afgewezen. Het spoedappèl dat de Nederlandse Staat heeft aangespannen in afwachting van een uitspraak in hoger beroep over de avondklok gaat nu weer verder, zij het met vertraging. De voorzitter van de wrakingskamer licht de afwijzing van het wrakingsverzoek toe:

Wrakingskamer wijst wrakingsverzoek Viruswaarheid af - NOS

De rechtbank in Den Haag bepaalde vandaag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De Nederlandse Staat gaat tegen deze uitspraak in beroep, maar wil dat de avondklok tot er een uitspraak is, van kracht blijft. Daarom werd het hof via een zogeheten spoedappèl gevraagd de uitspraak van de rechter te schorsen. Door de wraking heeft dat nu vertraging opgelopen.

Quote Ik wraak u, ik accepteer dat niet. Jeroen Pols, jurist Viruswaarheid

Het ging vanmiddag vrijwel direct na aanvang van de zitting mis toen huisjurist Jeroen Pols van Viruswaarheid het woord wilde nemen en door Marie-Anne Tan-de Sonnaville, de voorzitter van het gerechtshof, de mond werd gesnoerd. Toen Pols doorsprak dreigde Tan-De Sonneville hem uit de zaal te laten verwijderen. "Ik wraak u, ik accepteer dat niet" zei Pols toen en daarop werd de zitting geschorst . Enige tijd later werd de zitting hervat om de wrakingsgronden vast te stellen. Toen werd duidelijk dat Pols niet alleen de voorzitter van het gerechtshof wraakte, maar de hele kamer, dus alle aanwezige raadsheren in deze zaak. Pols noemde vier gronden om het hof te wraken: 1. Het hof vindt het nodig om het hoger beroep van de Staat "met turbospoed" te behandelen, terwijl de rechtbank vandaag met een uitgebreid vonnis is gekomen. Dat moet eerst zorgvuldig bestudeerd worden, zegt Pols. Hij noemt het hof daarom vooringenomen. 2. Voorzitter Tan-de Sonnaville gebruikte, zoals ze zelf later zei, per vergissing de oude naam van Viruswaarheid, Viruswaanzin. 3. Ook zou de voorzitter van het hof ten onrechte hebben gezegd dat alleen de advocaat van Viruswaarheid het woord mag voeren. "Dat staat nergens in de wet", zegt Pols. 4. Het laatste argument dat Pols noemde was dat Viruswaarheid geen eigen journalist mocht meenemen, terwijl er wel pers aanwezig was in de zaal. Kijk hier naar de toelichting van Viruswaarheid:

Actiegroep Viruswaarheid licht wrakingsverzoek toe - NOS

De argumenten zijn op papier gezet en de wrakingskamer heeft daarna de argumenten van Viruswaarheid gehoord. Na ongeveer een uur te hebben beraadslaagd heeft de wrakingskamer het wrakingsverzoek op alle punten afgewezen. Het spoedappèl is nog bezig, of het vanavond nog voor 21.00 uur afgehandeld zal zijn is onduidelijk. Wel is duidelijk dat het hoger beroep over de avondklok op vrijdag dient. De voorzitter van het hof zei niet vooringenomen te zijn: