Skiester Bassino bezorgt gastland Italië op parallelreuzenslalom eerste WK-goud

Op de zesde dag van de wereldkampioenschappen alpineskiën in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo kon voor het eerst dit toernooi het volkslied van het gastland gespeeld worden. Marta Bassino pakte de wereldtitel op de parallelreuzenslalom en bezorgde het gastland het eerste WK-goud.

Het spectaculaire onderdeel parallelreuzenslalom stond dit jaar voor het eerst op het WK-programma. Na de kwalificatieronde streden steeds twee skiërs tegen elkaar, waarbij beiden een keer van de rode en de blauwe piste gingen. De snelste van de eerste run startte eerder in de tweede race, met maximaal 0,5 seconde voorsprong.

Twee winnaars

De Italiaanse Bassino, die in haar carrière vijf keer op de hoogste trede van het wereldbekerpodium stond bij het onderdeel reuzenslalom, was in de finale in exact dezelfde tijd gefinisht als Katharina Liensberger. De organisatie ging er in eerste instantie van uit dat in dat geval de winst zou gaan naar de snelste in de tweede run en dat was Bassino.

Nadat het regelboek nog eens goed doorgenomen was, bleek ook de Oostenrijkse recht te hebben op een gouden plak en kreeg het evenement dus twee winnaars.