Politie vindt lichaam vermiste Ichelle uit Zeeuwse Oostburg

De politie heeft vanmiddag in het water van een kanaal bij Sluis het lichaam gevonden van de vermiste Ichelle van de Velde.

De 29-jarige vrouw uit Oostburg werd sinds half december vermist. In verband met haar verdwijning werd vorige week een 44-jarige vrouw uit Aardenburg aangehouden.

De twee vrouwen zijn bekenden van elkaar. Ze hadden allebei een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. Bij onderzoek in de winkel van de verdachte werden sporen van een misdrijf gevonden, schrijft Omroep Zeeland.