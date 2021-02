Europees Geneesmiddelenagentschap buigt zich over goedkeuring Janssen-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de aanvraag binnen om het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen te beoordelen. Het is het vierde vaccin dat in Europa het eindbeoordelingstraject in gaat.

Nederland heeft er 11,3 miljoen doses van besteld en er is maar één prik nodig van het Janssen-vaccin, dat onder moederbedrijf Johnson & Johnson valt. Op koelkasttemperatuur blijft het veel langer goed dan bijvoorbeeld de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, die nu worden gebruikt.

Begin deze maand vroeg Janssen de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) om versnelde toestemming om het coronavaccin op de markt te brengen. De Verenigde Staten hebben 100 miljoen doses van het vaccin besteld voor een bedrag van bijna een miljard euro.