Rutte en De Jonge staan kinderen te woord op kinderpersconferentie

Niet alleen volwassenen hebben vragen over de coronamaatregelen. Ook kinderen. Daarom houdt het Jeugdjournaal vanavond een kinderpersconferentie met demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge.

Die speciale persconferentie wordt gepresenteerd door Joris Marseille en Milou Stoop, die de afgelopen weken "ongelooflijk veel" vragen binnenkregen. "Het waren er meer dan 10.000", zegt Marseille. "Dat geeft wel aan dat corona nog heel erg leeft bij kinderen en dat ze dingen willen weten waar ze op andere manieren niet achter komen."

Belang van kinderen

In de zaal zitten acht kinderen die de vragen zullen stellen aan de twee ministers. Marseille: "Zij willen bijvoorbeeld graag weten of er een vaccin komt voor kinderen, of waarom je in groep 7 en 8 nu wel een mondkapje op moet, terwijl dat eerder niet zo was."

Ook willen de kinderen weten hoe Rutte en De Jonge tot de maatregelen komen en of ze wel eens ruziën met elkaar. Marseille: "En of ze wel goed aan het belang van kinderen denken, want het gaat vaak vooral over volwassenen."

Irma Sluis

Net als bij de 'grote mensen-persconferentie' zal ook gebarentolk Irma Sluis op de achtergrond te zien zijn. "Die kon natuurlijk niet missen", zegt Marseille.

De speciale kinderpersconferentie van het NOS Jeugdjournaal is vanavond vanaf 18.45 uur te zien op NPO Zapp, via de Jeugdjournaal-app en op YouTube.