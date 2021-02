Beelden 'gegijzelde' prinses Dubai opgedoken: 'Ik mag niet naar buiten'

De dochter van de heerser van Dubai, die in 2018 het land probeerde te ontvluchten, heeft in het geheim videoboodschappen naar haar vrienden gestuurd. Daarin zegt de vrouw dat ze door haar vader is gegijzeld, schrijft de BBC.

Sheikha Latifa, een van de 23 kinderen van sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, werd na haar vluchtpoging door gewapende commando's opgepakt en onder dwang teruggebracht naar Dubai.

Niemand zou sindsdien iets van de prinses hebben gehoord. Gedurende enkele maanden heeft ze in haar badkamer opnames gemaakt met een telefoon die ze in haar bezit kreeg.

De prinses vertelt onder meer dat commando's haar hebben gedrogeerd toen ze per boot probeerde te vluchten. Ook zegt ze dat de villa waar ze nu verblijft op een gevangenis lijkt, ze kan geen enkel raam openen en wordt constant bewaakt.

"Ik mag niet naar buiten voor frisse lucht", zegt prinses Latifa: