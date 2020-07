Rutte schuift op één dag met Spaanse en Portugese premier aan tafel

Premier Rutte heeft vandaag op het Catshuis geluncht met de Spaanse premier Sánchez. Hun Portugese ambtgenoot Costa meldt zich enkele uren later in Den Haag voor een diner met Rutte. Beide ontmoetingen hebben te maken met de Europese top van komend weekend waar het onder meer zal gaan over een Europees miljardenfonds voor landen als Italië en Spanje die door corona in economisch zwaar weer zijn beland.

Aangezien er nog veel rimpels gladgestreken moeten worden, heeft Rutte in de aanloop naar dat topoverleg in Brussel allerlei onderonsjes met andere regeringsleiders. Afgelopen donderdag dineerde hij in Duitsland met bondskanselier Merkel. Gisteren ontving hij in Den Haag de Italiaanse premier Conte. En onlangs kwam ook de Franse president Macron op bezoek.

Duidelijke afspraken

Er wordt met argusogen naar de Nederlandse premier gekeken vanwege diens kritische kijk op het herstelfonds. De Europese Commissie heeft een plan op tafel gelegd waarin de kwakkelende (voornamelijk Zuid-Europese) landen honderden miljarden euro steun krijgen in ruil voor economische hervormingen. Nederland is daar, samen met Oostenrijk, Denemarken en Zweden, kritisch over.

Rutte vindt dat landen die financiële hulp krijgen, vooraf afspraken moeten maken over de hervormingen waarop ze kunnen worden afgerekend. Anders komt er volgens hem niets van terecht. Hij wijst erop dat landen als Spanje, Italië en Frankrijk in het verleden ook hebben beloofd om hun pensioenstelsel of de arbeidsmarkt te hervormen, maar dat dit niet tot resultaat heeft geleid.

Rutte benadrukt dat deze landen hun financiële huishouding voorafgaand aan de pandemie al niet op orde hadden. Ze moeten er wat hem betreft voor zorgen dat ze bij een volgende crisis niet weer om hulp hoeven te vragen.

Contributie

Behalve het herstelfonds staat er nog een belangrijk punt op de agenda: er moet een nieuwe meerjarenbegroting komen. Nederland weigert meer contributie te betalen, nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU is gestapt. Op dat punt lijkt Rutte zijn zin te krijgen: er zou een compromis zijn gesloten, waardoor Nederland zijn huidige korting van zo'n 1,5 miljard euro behoudt. De hoop is dat dit Rutte over de streep trekt om akkoord te gaan met het fonds.

Morgen praat de Tweede Kamer met Rutte over de top.