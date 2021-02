Oranjevrouwen krijgen tegenstand in aanloop naar Spelen: 'Hebben we nodig'

Martens: 'Deze wedstrijden hebben we gewoon nodig richting de Spelen' - NOS

"Ik zal er niet zo gemakkelijk voorbij dribbelen als tegen Kosovo", voorspelt Lieke Martens. Nee, de komende oefeninterlands tegen België en Duitsland zijn andere koek, weet de ster van Oranje. En dat is maar goed ook, met het oog op de Olympische Spelen.

"Dat hebben we nodig", weet Martens. "We zijn in de EK-kwalificatie natuurlijk tegenstanders tegengekomen waar je overheen liep. Nu moet je alles laten zien, ook verdedigend goed staan, kom je topspelers tegen. Alles moet kloppen."

Dat zal op de Spelen, komende zomer in Tokio, niet anders zijn met mogelijke tegenstanders als de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland. Dus is het "vooral fijn dat je nu tegen echt wel betere tegenstanders kan spelen, van het niveau dat we ook verwachten op de Olympische Spelen", stelt ook bondscoach Sarina Wiegman.