RIVM: verspreiding was deze week moeilijk in te schatten door lager aantal testen

Het zogenoemde reproductiegetal ging ook omhoog: van 0.91 op 22 januari naar 0.96 op 29 januari. Dat betekent dat 100 mensen in Nerderland op dat moment 96 anderen infecteerden. Een R-getal onder de 1 betekent dat de infectie afneemt, maar het RIVM blijft er op wijzen dat de verspreiding van de besmettelijker Britse variant nog altijd toeneemt. Dat betekent dat de besmettingen binnenkort weer zouden kunnen stijgen. Want 'de R' van deze variant is 1.15, tegen 0.84 voor de meer klassieke vorm.

De regionale verschillen zijn nog altijd tamelijk groot. De veiligheidsregio's Gelderland en IJsselland konden van een zeer ernstige fase naar een ernstige respectievelijke zorgelijke fase van de epidemie gaan. In de overige regio's is dat nog niet mogelijk. In Groningen, Kennemerland en Gooi en Vechstreek steeg het aantal meldingen met 20 procent.

Het RIVM wijst ook op de bevestiging deze week van eerdere berichten dat de Britse variant dodelijker is en tot meer ziekenhuisopnames leidt. De Zuid-Afrikaanse variant wordt inmiddels ook steeds vaker gevonden in Nederland, maar daarbij gaat het nog om relatief kleine aantallen. De Braziliaanse varianten zijn recent niet meer aangetroffen.

Nieuwe mutatie gevonden

Het RIVM is bezorgd over een nieuwe mutatie in de Britse variant, met de codenaam E484K. Deze E484K-mutatie is ook al aangetoond in de Zuid-Afrikaanse- en Braziliaanse varianten. Bij deze mutatie is de opgebouwde afweer mogelijk minder goed na vaccinatie of na een eerdere besmetting. Ook heeft hij waarschijnlijk invloed op de sterkte van de binding van het virus aan cellen in ons lichaam.

De nieuwe mutatie is tot nu toe een keer aangetroffen in Nederland, bij een positief geteste persoon bij de GGD regio Utrecht. De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. In het VK is deze mutatie al 23 keer aangetroffen.