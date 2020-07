Washington Redskins neemt na 87 jaar afscheid van omstreden clubnaam

Begin deze maand had Washington Redskins al "een grondige bezinning" op de clubnaam aangekondigd in het licht van het racismedebat in de Verenigde Staten.

De kogel is door de kerk bij Washington Redskins: de American-footballclub heeft bekendgemaakt na 87 jaar afscheid te nemen van de omstreden clubnaam en het logo. Over een nieuwe naam en logo wordt de komende tijd nagedacht.

Cleveland Indians denkt ook na

In navolging van Washington Redskins is ook honkbalclub Cleveland Indians aan het nadenken over een andere clubnaam. De club zei twee weken geleden te betwijfelen of het nog wel van deze tijd is om met een clubnaam naar de oorspronkelijke bewoners van Amerika te verwijzen.

Twee jaar geleden deed de MLB-club wel al het bekritiseerde logo, een karikaturale lachende indiaan, in de ban.