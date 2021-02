Van Dongen met Atlético tegen Chelsea, Janssen en Van de Sanden tegen Noren

De loting voor de achtste finales van de Champions League voor vrouwen heeft één kraker opgeleverd. Merel van Dongen moet het met de Spaanse topclub Atlético Madrid opnemen tegen Chelsea, de koploper van de Engelse competitie.

VfL Wolfsburg, met de Nederlanders Dominique Janssen en Shanice van de Sanden in de selectie, treft LSK Kvinner. De Duitse club verloor vorig seizoen de finale van Olympique Lyonnais.

De Franse titelverdediger heeft in de achtste finales het Deense Brøndby IF geloot. Vorig seizoen maakte Van de Sanden deel uit van de selectie van Olympique Lyonnais, dit seizoen zijn er geen Nederlanders actief bij de Franse club.

Martens blij met loting

Lieke Martens speelt met Barcelona, dat PSV in de vorige ronde uitschakelde, tegen Fortuna Hjørring uit Denemarken voor een plek in de kwartfinales. "Ja, we kregen het net te horen. Ik ben er wel blij mee. Ook vooral de reis, Lineth (Beerensteyn, red.) moet naar Kazachstan, dus ik wens haar een fijne reis, hahaha", was de reactie van Martens op de loting.

Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd Barcelona - PSV: