Volksverhuizing in CL en EL volgens UEFA logisch: 'In belang van club en speler'

Vanavond start de knock-outfase in de Champions League met om 21.00 uur de wedstrijden FC Barcelona-Paris Saint Germain en RB Leipzig-Liverpool. Die laatste wedstrijd wordt op neutraal terrein in Boedapest gespeeld, maar Leipzig en Liverpool zijn niet de enige twee clubs die flink wat extra kilometers moeten afleggen.

Om een reglementaire nederlaag te voorkomen, zijn clubs genoodzaakt een alternatieve locatie te vinden voor hun Europese wedstrijd. Over de terugwedstrijden in de Champions League begin maart is nog niks bekend.

Het maakt de voetbalpuzzel voor de UEFA een stuk complexer. "Doordat landen beperkingen instellen, worden we elke keer weer verrast", zegt UEFA-bestuurder Michael van Praag. "Op het allerlaatste moment nog een land en locatie vinden, is erg lastig."

Volgens de Europese voetbalbond was een andere oplossing niet mogelijk. "We hebben met de internationale voetbalkalender te maken, die zegt wanneer er precies wat mag plaatsvinden", zegt Van Praag. "Als we duels verplaatsen, heeft dat gevolgen voor de nationale competities. Een midweekse speelronde in bijvoorbeeld de Premier League zou dan niet kunnen", aldus de bestuurder.

Twee teams op pad

Dat daarom nu twee teams op pad gaan voor hun CL-duel in plaats van één, is voor Van Praag niet meer dan logisch. "Ik denk dat men apprecieert dat er alles aangedaan wordt om de wedstrijden mogelijk te maken." Volgens hem is het reizen van twee teams in plaats van één juist een gevolg van de tijd waarin we leven.

Van Praag: "Het is in het belang van de clubs, de spelers en een goed verloop van de competitie dat er gespeeld wordt."