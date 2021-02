OMT-lid Bonten: 'Opheffen avondklok brengt ons dichter bij derde golf'

Arts-microbioloog en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Marc Bonten is bezorgd over het einde van de avondklok. Dat zegt hij tegen Nieuwsuur.

Het aantal contacten dat Nederlanders hebben zal toenemen als ze na 21.00 uur weer de deur uit mogen. Daardoor zullen besmette mensen weer meer anderen besmetten en zal het virus sneller verspreiden, vreest Bonten. "Alles waarmee de R-waarde omhoog gaat, brengt ons dichter bij een hoge derde golf."

'R gaat juist de goede kant op'

Het kabinet voerde vorige maand de avondklok in en maakte de bezoekregeling strenger uit vrees voor de Britse coronavariant. Die is zo'n 40 procent besmettelijker dan de 'gewone' variant waardoor bestaande maatregelen ontoereikend dreigden te worden.

Bonten: "We zien nu in de laatste weken dat de R-waarde van beide varianten daalt. De laatste betrouwbare meting was 28 januari, toen was de R van de Britse variant 1,13. Dat gaat de goede richting op, maar we zien die R graag rond de 1, want dan kom je in een stabiele fase."

Hij benadrukt dat niet te zeggen is wat de avondklok precies betekent voor de strijd tegen het virus. "Het is ongelooflijk moeilijk om het effect van individuele maatregelen te zien. Maar alles wijst erop dat wat we gedaan hebben die derde golf aan het voorkomen is."

Het opheffen van de avondklok zal een deel van de winst tenietdoen, zegt Bonten. "Alles wat ertoe gaat leiden dat er meer contacten optreden, baart me zorgen. Ik ben er nog onvoldoende van overtuigd dat we het echt onder controle hebben."

Reisbeperkingen

Het kabinet vecht het verbod op de avondklok vanmiddag aan. Volgens premier Mark Rutte is de maatregel "echt nodig" om te voorkomen dat door de Britse variant het aantal besmettingen weer toeneemt.

Als de avondklok definitief verdwijnt, moet het kabinet mogelijk andere maatregelen overwegen om het virus onder controle te krijgen. Over alternatieven heeft het OMT nog niet gesproken, zegt Bonten. "Dan kom je uit bij reisbeperkingen in regio's. Uiteindelijk is het maar de vraag of de politiek dat wil. Puur vanuit epidemiologisch perspectief is de enige vraag die ertoe doet: hoe kan je die contacten reduceren?"