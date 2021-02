Is avondklok nu opgeheven? Of kan het aanvechten van Staat iets veranderen?

De rechter in het hoger beroep zou inderdaad de uitspraak kunnen verwerpen omdat de consequenties 'te' ingrijpend zijn, zegt Wierenga. "Maar van de andere kant klopt de uitspraak juridisch. Soms hoort het erbij dat een uitspraak vergaande consequenties heeft." Hij denkt daarom dat de zaak ook in een hoger beroep kan blijven staan.

Een hoger beroep kan zeker de uitspraak verwerpen, zegt hoogleraar staatsrecht Jerfi Uzman. "Er is inhoudelijk een vrij grote kans dat deze uitspraak in hoger beroep van tafel wordt geveegd. De rechter doet namelijk iets wat hij helemaal niet hoeft te doen. Hij wenst geen inhoudelijke aanpassingen aan de avondklok, maar kiest meteen voor een buitenwerkingstelling. Dat is vrij rigoureus. Hij gaat op de stoel van de Tweede Kamer zitten, waarin zijn belangrijkste argument is dat die noodwet niet had mogen worden toegepast. Als de Tweede Kamer dat een probleem had gevonden, hadden ze zelf de uitvoering van de avondklok kunnen tegenhouden."

De Nederlandse Staat gaat het opheffen van de avondklok door de rechter aanvechten. Via een zogeheten spoedappèl wordt de rechter gevraagd de uitspraak in afwachting van het hoger beroep te schorsen.

Volgens Wierenga is het wel een stevig oordeel, maar hij kan de gedachtegang van de rechter volgen. "Het is wel een pittige en gedurfde uitspraak, maar die bevoegdheid heeft de rechter indien een bevoegdheid niet rechtmatig wordt gebruikt."

Volgens noodrechtspecialist Adriaan Wierenga betekent de uitspraak op dit moment dat de avondklok per direct niet meer geldig is. "Dat kan een rechter beslissen en dat is hierbij gebeurd."

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag besloten dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De maatregel is op de verkeerde gronden genomen, zegt de rechter. Betekent dat nu ook dat je vanavond na 21.00 uur naar buiten kunt? En wat gebeurt er met de boetes die zijn uitgeschreven voor overtreding van de avondklok?

In deze video legt de Haagse rechtbank verder uit waarom de avondklok niet ingesteld had mogen worden:

Maar de Tweede Kamer is wel betrokken bij de besluitvorming: een meerderheid stemde voor invoering . Dat illustreert volgens de rechter dat er geen "bijzondere spoedeisendheid" was om de wet in te voeren.

De avondklokmaatregel is op verkeerde gronden genomen, oordeelt de rechter. Bij de besluitvorming is gebruikgemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, waarbij de Eerste en Tweede Kamer niet hoeven te worden betrokken bij de besluitvorming.

De Raad van State uitte onlangs in een advies al zijn twijfels of de avondklok op de juiste manier werd ingezet. De hoogste bestuursrechter stelde dat de invoering afweek van het instellen van andere coronamaatregelen, die werden vastgelegd in tijdelijke wetgeving. "Een wijziging van deze wet kan in korte tijd tot stand komen", schreef de Raad van State in het advies.

Wieringa is dan ook niet verbaasd over de uitspraak. "Dit zei ik weken geleden al: hoe kan je dit een spoedeisende maatregel noemen terwijl je eerst nog de Tweede Kamer gaat raadplegen? Je laat daarmee zien dat de spoed ook weer niet zo hoog is dat er sprake is van leven en dood."

Een spoedeisende situatie is bijvoorbeeld een natuurramp of een oorlog. Over die noodsituaties zou je niet kunnen debatteren, zegt Wierenga.

Er werd besloten om te debatteren over de invoering van de avondklok, omdat het recht op beslissing van de Tweede Kamer is meegenomen in de coronawet, zegt Wierenga. "In de coronawet is een voorhangprocedure ingevoerd waarbij alle besluiten - alle coronamaatregelen - moeten worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dat is een hele rare constructie, want de Tweede Kamer krijgt hierdoor een prominente bestuurdersrol toegekend. Dit heeft een grens in de hand gewerkt die eigenlijk helemaal niet past bij een noodwet."

Mocht de overheid het hoger beroep niet winnen, dan is er ook nog een andere optie, zegt advocaat Remko Wijling. "Een andere route die de overheid kan kiezen, is de avondklok via een nieuw wetsvoorstel in stand te houden. De noodzaak moet dan wel verder worden onderbouwd."

Wat betekent dit voor de boetes die zijn uitgeschreven voor overtreding van de avondklok?

De boetes voor de overtreding van de avondklok kunnen nu worden aangevochten, zegt Wierenga, mits de uitspraak van het hoger beroep iets aanpast aan het besluit. "Het kan dat de rechtbank je gelijk geeft en de boete kwijtscheldt omdat er geen goede juridische basis voor is gebruikt."

Teruggave van geld als de boete al is geïnd, is wel ingewikkeld, zegt Uzman. "Openstaande boetes kan je op basis van deze uitspraak wel aanvechten, omdat de regeling onrechtmatig is. Maar met terugwerkende kracht boetes terugkrijgen, is moeilijker geregeld in de wet."

Volgens hoogleraar Internationaal Recht Geert-Jan Knoops loopt echter ook het terugbetalen van reeds gevorderde boetes wel los: