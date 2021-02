Viruswaarheid-voorman verwelkomt uitspraak: 'Blij dat de rechter recht spreekt'

De actievoerder had naar eigen zeggen het geloof in eerlijke rechtspraak verloren, omdat zijn organisatie eerdere rechtszaken tegen de Staat heeft verloren. "Ik ben blij dat ik ongelijk heb gekregen en dat de rechter wel recht spreekt."

Het besluit van de rechter dat de avondklok onrechtmatig is en direct moet worden opgeheven is een flinke opsteker voor Nederland, reageert Viruswaarheid-voorman Willem Engel. "Ik ben er heel tevreden mee."

Engel verwacht niet dat de overheid kans maakt om in een hoger beroep alsnog gelijk te krijgen. "Dat kan je bestrijden, maar ik betwijfel of dat vruchtbaar is." Hij hoopt niet dat het kabinet de Eerste en Tweede Kamer overrulen en de avondklok zonder hun tussenkomst overeind houdt. "Dat werkt escalerend."

Hij verwijst daarbij naar Tsjechië, waar de minderheidsregering van premier Babis de avondklok in stand heeft gehouden, terwijl een meerderheid in het parlement tegen een verlenging van de noodmaatregel heeft gestemd.

Feestvieren

De Viruswaarheid-voorman verwacht dat de streep door de avondklok direct effect zal hebben: "Ik denk in ieder geval dat er vanavond heel veel feestende mensen op straat zullen zijn."

Demissionair staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid riep in een reactie op NPO Radio 1 op "niet te gaan hossen op straat". "Laten we alsjeblieft ons verstand gebruiken en niet de teugels loslaten, want dan houden we het virus heel lang in huis."

Meerdere rechtszaken

Viruswaarheid heeft in totaal twaalf rechtszaken tegen de Nederlandse staat gevoerd, voornamelijk tegen coronamaatregelen. Op dit moment lopen nog een aantal rechtszaken, onder meer over de mondkapjesplicht. Ook dienen er nog drie hoger beroepen.

Eind december won de actiegroep een kort geding tegen de Staat, over de verplichting van een negatieve PCR-testuitslag wanneer iemand vanuit het buitenland naar Nederland reist. Het kabinet herzag vervolgens de regeling, waardoor de verplichte PCR-test verplicht kon worden.