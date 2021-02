Leger Myanmar ontkent opnieuw staatsgreep, nieuwe aanklacht tegen Suu Kyi

Myanmar - AFP

Het leger in Myanmar heeft opnieuw ontkend dat het begin deze maand een staatsgreep heeft gepleegd, als ultieme uiting van onvrede over de verkiezingsuitslag. Volgens legerwoordvoerder Zaw Min Tun was de machtsovername "volledig gerechtvaardigd", omdat de verkiezingen niet eerlijk zouden zijn verlopen. Zaw Min Tun heeft beloofd dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Hij noemde daarbij geen datum. "Ons doel is om nieuwe verkiezingen te houden en de macht over te dragen aan de winnende partij", zei de legerwoordvoerder tijdens een persconferentie. 'Conform de grondwet' Volgens voormalig ambassadeur Laetitia van den Assum klopt de verklaring van het leger "voor geen meter". "Het zit vol met gaten. Het leger zegt dat ze conform de grondwet hebben gehandeld en dan zou het geen staatsgreep zijn." In geval van een noodsituatie kan het leger inderdaad de macht overnemen. "Maar dat moet de president aankondigen", zegt Van den Assum. "Die hebben ze eerst vastgezet, toen hebben ze een nieuwe president benoemd en die heeft de noodtoestand uitgeroepen."

Quote Ernstige gevolgen als er zwaar geweld wordt inzet tegen de demonstranten. De Verenigde Naties waarschuwen het leger van Myanmar

Sinds de machtsovername door het leger zijn zeker vierhonderd mensen vastgezet, onder wie regeringsleider Aung San Suu Kyi, die bij de verkiezingen in november een ruime meerderheid verkreeg. Na de coup ontstonden er massale protesten voor terugkeer van de burgerregering en de vrijlating van Suu Kyi. Honderdduizenden mensen gingen de straat op. Het leger treedt hier steeds feller tegen op: sinds gisteren worden pantservoertuigen ingezet. Ook zijn er steeds meer berichten dat er met scherp wordt geschoten op demonstranten. Sancties In de westerse wereld wordt de machtsovername sterk afgekeurd. Zo heeft de VS sancties afgekondigd. De Verenigde Naties hebben het leger van Myanmar gewaarschuwd voor "ernstige gevolgen" als het zwaar geweld inzet tegen de demonstranten. Ook de ambassadeur van buurland China zegt dat de huidige situatie "absoluut niet is wat China wil zien." Geruchten dat China het leger steunde bij de machtsovername worden afgedaan als "complete nonsens". Het leger zelf beschuldigt de demonstranten van het aanzetten tot geweld. Legerwoordvoerder Zaw Min Tun zei dat de protesten angst zaaien en de stabiliteit in het land schaden. Over de gevangengehouden leider Aung San Suu Kyi zei Zaw Min Tun dat het leger "zich aan de grondwet zal blijven houden". Walkietalkies Hoewel hij nog steeds geen persoonlijk contact heeft gehad met Suu Kyi gaat het volgens de advocaat van de regeringsleider naar omstandigheden goed met haar. "Geen nieuws is goed nieuws. We hebben geen slecht nieuws gehoord of ontvangen", zegt hij tegen lokale media. Volgens haar advocaat hangt Suu Kyi inmiddels een nieuwe aanklacht boven het hoofd. Ze zou ervan worden beschuldigd coronamaatregelen aan haar laars te hebben gelapt en zo de wet op natuurrampen hebben overtreden. Daar kan maximaal drie jaar gevangenisstraf voor worden opgelegd.

Quote Ze hebben er gewoon een aanklacht bij verzonnen. voormalig ambassadeur Laetitia van den Assum