Rutte: houd u ondanks rechterlijke uitspraak aan de avondklok

De Nederlandse Staat gaat het opheffen van de avondklok door de rechter aanvechten. Via een zogeheten spoedappèl wordt de rechter gevraagd de uitspraak in afwachting van het hoger beroep te schorsen. Het kabinet vindt de coronamaatregel noodzakelijk voor het tegenhouden van een derde golf besmettingen en roept iedereen op zich eraan te houden.

Hij wees ook op de zorg over de Britse variant, die voor een derde golf van besmettingen kan zorgen. "Daarom roep ik iedereen met klem op: mocht het appèl niet leiden tot schorsing, om zich aan de avondklok te houden. In ieder geval tot er, later deze week,wel duidelijkheid is over de juridische basis. We moeten de sociale contacten zoveel mogelijk beperken. Dus doe dat gewoon, voor uzelf en voor anderen."

Demissionair premier Rutte noemde het vonnis in een persconferentie een teleurstelling. Volgens hem zijn de regels van de besluitvorming volledig gevolgd. Maar als toch zou blijken dat de avondklok niet de juiste juridische basis heeft, "betekent dat nog niet dat hij niet nodig is". zei hij. "De avondklok is geen doel maar een middel om het coronavirus zo veel mogelijk onder controle te houden", zei hij,

Grapperhaus stelde dat de avondklok een maatregel is waar niemand om gevraagd heeft. Het kabinet was ook lang tegen en zette hem bovenaan het lijstje van maatregelen die zo snel mogelijk weer moeten worden geschrapt. "Maar hij is wel nodig."

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wees erop dat de avondklok een alternatief was voor een volledige lockdown. "Wij vinden wél dat er noodzaak en proportionaliteit is. We doen dit vanwege de pandemie, die veel levens kost en waardoor veel mensen met kanker, hartklachten en andere aandoeningen niet goed kunnen worden geholpen."

Rutte zei nog dat het kabinet voor volgende dinsdag, als er weer een persconferentie over de coronamaatregelen gepland staat, opnieuw een besluit neemt over de avondklok. De vraag die dan voorligt, is of hij door moet lopen tot 2 maart of toch eerder kan worden opgeheven. "Maar op dit moment is dat echt niet verstandig."

De voorzieningenrechter bepaalde vanmorgen in een zaak die was aangespannen door actiegroep Viruswaarheid dat de coronamaatregel op verkeerde gronden is ingesteld. Dat gebeurde op basis van een noodwet. Daarin staat dat het kabinet in noodgevallen besluiten kan nemen zonder overleg met de Tweede en Eerste Kamer.

De rechter vindt de avondklok geen maatregel waarmee niet kon worden gewacht "zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak". Er is namelijk langere tijd over nagedacht door het kabinet en de adviseurs van het Outbreak Management Team (OMT).