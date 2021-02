Nida doet aangifte tegen NCTV voor lekken document over salafisme

De politieke partij Nida gaat aangifte doen tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De partij beschuldigt de dienst ervan een vertrouwelijk document te hebben gelekt aan de media.

Het gaat om een interne nota, die in handen is van HP/De Tijd, waarin de NCTV zorgen uit over de opkomst van het salafisme onder Nederlanders met Turkse afkomst. De dienst beschrijft dat de Turkse president Erdogan een bewuste islamiseringsstrategie uitvoert die van invloed is in Nederland.

Volgens Nida worden salafisme, islamisme, terrorisme, Erdogan en islamitische organisaties in het document op een hoop gegooid "om angst aan te jagen" en polarisatie te voeden. "NCTV dient zo niet de nationale veiligheid, maar voert politieke campagne", schrijft Nida-lijsttrekker Nourdin El Ouali in een persbericht.

'Zoete koek'

Partijen in de Tweede Kamer reageerden geschokt op het rapport en willen dat het kabinet het zo snel mogelijk openbaar maakt. Nida beschuldigt ze ervan de inhoud "voor zoete koek te hebben geslikt".

Ook vanuit andere kanten kwam kritiek op het rapport, waarin feitelijk onjuiste analyses of grote onwaarschijnlijkheden zouden staan. Zo wordt de aanslag van de Utrechtse tramschutter Gökmen T. in verband gebracht met uitspraken van Erdogan. T. is echter een aanhanger van de extremistische geestelijke Metin Kaplan, die een islamitisch kalifaat nastreeft. T. noemde Erdogan een "hond van Amerika".

De NCTV zegt de aangifte ter kennisgeving aan te nemen en er op dit moment niks over te kunnen zeggen. Vanmiddag stuurt de dienst een brief naar de Kamer over het lek, zegt een NCTV-woordvoerder.

Het was volgens haar "niet de bedoeling" dat het document werd gelekt. "Daar balen wij ook van." Het stuk tekst was een conceptversie "dat bij een andere partij lag ter controle".