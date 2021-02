Wereldbeker turnen in Doha uitgesteld; Zonderland wacht af

De wereldbekerwedstrijd turnen die van 10 tot en met 13 maart in Doha op het programma stond, is voorlopig uitgesteld. Door de coronabeperkingen kan het evenement binnenkort niet plaatsvinden.

Het evenement in Qatar is nog het enige toernooi waar de toestelturners zich kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. Hoe dat traject nu gaat verlopen, heeft de wereldturnbond FIG nog niet duidelijk gemaakt. De organisatoren in Doha willen het evenement alsnog in juni houden.

Zonderland wacht verder af

Voor rekstokspecialist Epke Zonderland is het van belang of het evenement doorgaat en of zijn Japanse rivaal Hidetaka Miyachi van plan is daar eventueel aan te treden. De Japanner is de enige die nog een streep kan zetten door de deelname van Zonderland aan de Olympische Spelen in Tokio.

Miyachi stond niet op de voorlopige deelnemerslijst voor de wereldbekerwedstrijd in maart. Zonderland voert momenteel het wereldbekerklassement op rek aan. De winnaar van de discipline verzekert zich van een startbewijs in Tokio.

Zonderland kreeg afgelopen week wel een appje van zijn rivaal, dat hij van de Japanse bond niet in Doha mocht starten. De Nederlander, olympisch kampioen in 2012, houdt echter nog altijd een slag om de arm. Zeker als er toch nog een wereldbekerwedstrijd in Doha komt. "Bij Japanners weet je het nooit."

Vorige week zette de FIG al een streep door de WB-toernooien voor meerkampers. Voor de verdeling van de startbewijzen voor Tokio greep de bond noodgedwongen terug op de resultaten van de WK van 2019.