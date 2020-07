Veiligheidsregio's: 'Drukte in horeca is aandachtspunt, vooral 's avonds laat'

"Een aantal veiligheidsregio's zag dit weekend dat het te druk was in de horeca", zegt een woordvoerder van het Veiligheidsberaad, het samenwerkingsverband van de 25 veiligheidsregio's. "Het is een aandachtspunt voor ons: hoe later het wordt en hoe meer er gedronken wordt, hoe lastiger het is voor mensen om zich aan de richtlijn van anderhalve meter te houden."

Sinds 1 juli zijn er meer mensen welkom in de horeca, mits de gasten genoeg afstand houden en iedereen een vaste zitplaats heeft. Maar met name in cafés blijkt het moeilijk om die regels te handhaven.

Veiligheidsregio's en gemeenten hebben afgesproken dat de horecaondernemers en klanten in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de regels. Mochten cafés stelselmatig de regels overtreden, dan zullen de gemeenten ingrijpen. "We zien dat veel ondernemers zich aan de maatregelen houden en klanten aanspreken als dat nodig is, maar de naleving van de anderhalve meter afstand in de horeca is wel een uitdaging, vooral later op de avond."

Burgemeester Schuiling van Groningen zegt dat er in zijn stad al een aantal boetes zijn uitgedeeld, maar bij de meeste ondernemers blijft het bij een waarschuwing. "Niemand wil, zoals in Leer, als bron van besmetting fungeren." In die Duitse plaats raakten veel mensen besmet na een drukbezocht feest in een restaurant.

Exces

Marcel Levee, eigenaar van één van de zaken waar RTV Noord langsging, zegt dat het moeilijk is om de regels te handhaven. "Zeker als het publiek massaal niet meewerkt, dan ga je op een gegeven moment nat. Of je moet met een leger portiers gaan werken, maar financieel zitten we al moeilijk, dus dit overkomt je af en toe helaas."

Wel zegt hij dat de volle kroeg van vrijdag een exces was. "We doen ons best. Het publiek is moeilijk te temmen, en daarin proberen we onze weg te vinden."