Deliveroo verliest ook in hoger beroep; fietskoeriers eisen nabetaling

Vakbond FNV, die de zaak had aangespannen, roept bezorgers op om zich te melden om zo een nabetaling van Deliveroo op te eisen. "Met een arbeidsovereenkomst hebben de maaltijdbezorgers recht op het cao-loon, doorbetaling bij ziekte en wordt ook de tijd dat ze bij een restaurant moeten wachten doorbetaald", zegt FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha van FNV.

Maaltijdbezorger Deliveroo heeft opnieuw een rechtszaak over z'n bezorgers verloren. Ook in hoger beroep oordeelt de rechter dat bezorgers van de Britse bezorgdienst geen zelfstandigen zijn en moeten vallen onder een arbeidscontract.

Veertien bezorgers vragen via de vakbond al om nabetaling. De zaak daarover dient later dit jaar.

Meer vrijheid

Deliveroo besloot in 2018 om medewerkers als zelfstandigen voor het bedrijf te laten werken. Volgens het bedrijf kregen bezorgers de vrijheid om zelf invulling te geven aan het werk. Volgens de uitspraak van vandaag hebben bezorgers van Deliveroo inderdaad relatief veel vrijheid, maar dat sluit niet uit dat ze onder een arbeidsovereenkomst moeten vallen.

Bezorgers worden om de twee weken automatisch betaald, wat volgens het gerechtshof erg lijkt op een arbeidscontract. Er is geen mogelijkheid voor bezorgers om te onderhandelen over de prijs en het gerechtshof vindt het inkomen, van 11 tot 13 euro per uur, niet genoeg voor bezorgers om zich ook goed te kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Twee jaar geleden oordeelde de rechter in een kort geding dat ook. Deliveroo heeft z'n werkwijze na die uitspraak niet aangepast en zei dat bezorgers helemaal geen behoefte hebben om onder een arbeidsovereenkomst te werken. Op de uitspraak in het hoger beroep heeft het bedrijf nog niet gereageerd.