Bus in India stort in kanaal: meer dan 40 doden

Bij een busongeluk in centraal-India zijn zeker veertig mensen om het leven gekomen. De overvolle bus reed van een brug af in de deelstaat Madhya Pradesh en viel in een kanaal.

Aan boord van het voertuig waren zeker 46 mensen, terwijl er plek was voor 34 reizigers, zei een overheidsfunctionaris tegen persbureau AP. Enkele passagiers en de buschauffeur wisten naar de kant te zwemmen.

Hulpdiensten zijn op zoek naar de overige slachtoffers. De watertoevoer naar het kanaal is tijdelijk stopgezet om de reddingsactie te bespoedigen.

De Indiase premier Modi heeft de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers van het ongeluk gecondoleerd.

Ook belooft hij compensatie voor de nabestaanden van de slachtoffers en mensen die gewond raakten: