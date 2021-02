Politieke tegenstanders: avondklok was disproportioneel

Het is nog niet duidelijk of het kabinet in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Minister Grapperhaus laat weten dat de uitspraak over de noodwet "wordt bestudeerd".

Ondertussen reageren de partijen uit de Tweede Kamer die tegen de coronamaatregel waren op Twitter. PVV-leider Wilders schrijft in hoofdletters en met uitroeptekens dat het goed nieuws is dat er een einde aan de avondklok komt. "Ik heb het altijd gezegd: de avondklok is buitenproportioneel." Hij vindt dat de "14.000 onrechtmatige avondklok-boetes" ongedaan gemaakt moeten worden.

Ook Forum voor Democratie is blij met de uitspraak. "De avondklok is illegaal en moet nu definitief van tafel. De vrijheid om naar buiten te gaan is een fundamenteel recht", zegt de partij, die eraan toevoegt dat premier Rutte nu geen "geitenpaadje, inlegvelletje of andere karteltruc" mag bedenken om de avondklok er alsnog door te drukken. De partij wil een parlementaire enquête over de wijze waarop het coronabeleid tot stand komt.

'Heel ongemakkelijk'

SGP-leider Van der Staaij waarschuwde vorige week al dat de juridische basis voor verlenging van de maatregel heel wankel was. Hij wees erop dat de oorspronkelijke invoering nog niet eens was goedgekeurd door de Tweede Kamer. Hij zegt nu opnieuw dat de regering wat hem betreft steken heeft laten vallen door gebruik te maken van een spoedprocedure.

De Partij voor de Dieren vond vorige week ook al dat de manier waarop de noodwet voor de avondklok tot stand kwam, niet deugde. "Wij noemden de avondklok onrechtmatig en stemden tegen", zegt de partij nu op Twitter.