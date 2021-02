De uitzending van 16 februari

Hoe besmettelijk ben je nog na een vaccin?

De kans dat je na een tweede dosis vaccin toch corona krijgt is klein, maar niet nul. Onduidelijk is nog of iemand die een vaccin heeft gehad, het virus nog kan verspreiden.

In Israël, waar het grootste deel van de bevolking gevaccineerd is, zijn de eerste signalen positief en lijken gevaccineerden niet of nauwelijks anderen te besmetten. We spreken met verschillende deskundigen over de vraag hoe besmettelijk je nog bent na een vaccin.