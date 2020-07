Kameraden prijzen Suurbier: 'Wim was snel met zijn benen én met zijn mond'

"Hij speelde soms wedstrijden... Dan liep ik van buiten naar binnen, sprintte hij op rechts als een trein over mij heen en gaf ik de bal mee. Weg was-ie", zegt Sjaak Swart (82), die tien seizoenen met Suurbier samenspeelde en met de vleugelverdediger een tandem vormde op de rechterflank. "Samen speelden we heel veel verdedigingen gek."

"Hij was een geweldige rechtsback. Ondergewaardeerd door heel veel mensen, denk ik, maar van wereldklasse. De eerste moderne, opkomende rechtsback in Nederland", vertelt Krol (71) over de telefoon vanuit Spanje.

"Wim was heel snel met zijn benen én met zijn mond, maar had een hart van goud."

Voormalig Ajax-doelman Heinz Stuy (75) had Suurbier jarenlang voor zich staan in de defensie, zoals in de drie gewonnen Europa Cup-finales. "Hij was een uitstekende mandekker. Rinus Michels zei eens dat hij de uitblinker van de tegenpartij kort moest dekken. 'Als-ie moet pissen, ga je met 'm mee', zei Michels. Dat deed Suurbier dan ook."

Allen prijzen ook diens karakter. "Wimpie was echt...", zoekt Bennie Muller (81), die naar eigen zeggen honderden wedstrijden met Suurbier speelde, naar de juiste woorden. "Ik vond 'm gewoon echt een heel fijne jongen."

Kroketje halen

Swart: "Wim was een heel sociaal mens. 's Middags na de trainingen gingen we met zo'n acht man, allemaal Amsterdammers, naar Van Dobben. Broodje kroket halen. Het was lachen én presteren. Hij was mijn vriend en collega. Als ik jarig was, was het eerste kaartje dat ik kreeg van Wim."

Stuy heeft nog wel een anekdote: "We speelden een keer uit tegen AC Milan, verbleven we in de bergen. Na het eten maakten we nog een wandeling. Zei Wim: 'Ik moet zo nodig... Heinz, ga jij effe een stuk papier zoeken in de bossen.'"

"Zag ik hem daarna ineens tegen een gebouw aan staan, een wit gebouw. Nou, daar lag een hoop... Dat wil je niet weten. En 's avonds werd daar een disco-avond gehouden. Alle mensen die binnenkwamen, keken naar die hoop."