Jumbo-Visma vreest: geen voorjaarsklassiekers voor Teunissen

Jumbo-Visma vreest dat Mike Teunissen het complete wielervoorjaar moet missen na een val op het trainingskamp van de ploeg op Tenerife.

Teunissen ging zaterdag hard onderuit na in een afdaling over een steen te zijn gereden. Hij werd zondag naar Nederland gevlogen. In het AMC bleek dat verdere behandeling noodzakelijk is.

Het is niet bekendgemaakt wat Teunissen mankeert. Dinsdagochtend hopen dat artsen te kunnen achterhalen wat precies het probleem is. Wel sprak ploegleider Gischa Niermann van "een flinke domper" voor Teunissen. "Ook voor team is het balen, want het is natuurlijk geen geheim dat we in de klassiekers ambities hebben."

Teunissen miste ook een groot deel van het vorig jaar door een val op een trainingskamp, met een knieblessure tot gevolg. Hij keerde pas in september terug en reed nog vier koersen, maar het was te laat om nog in vorm te geraken.