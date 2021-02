Schaatsen op natuurijs zorgt voor toestroom nieuwe leden ijsclubs

Leden van natuurijsverenigingen hebben er soms wel vijf jaar op moeten wachten, maar afgelopen weekend werd hun geduld beloond: schaatsen op natuurijs. En zo'n schaatsweekend werkt aanstekelijk, merkten de ijsclubs. In het hele land schreven nieuwe leden zich in bij natuurijsclubs.

In Assen kreeg de ijsclub er 200 leden bij, vertelt Rieks Poelman in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is voorzitter van de sectie natuurijs van de KNSB en voorzitter van de natuurijsbaan in Assen. "De secretaris heeft zijn vingers blauw geschreven aan nieuwe contributiekaartjes", zegt Poelman.

Vooral de natuurijsbanen in het zuiden en het westen van het land hebben baat bij de nieuwe aanmeldingen. Daar kon al zeker vijf jaar niet op natuurijs geschaatst worden. En de ervaring leert dat in de jaren dat er niet geschaatst kan worden, er geen aanwas van nieuwe leden is.

Koek en zopie-inkomsten misgelopen

Doordat leden verhuizen of komen te overlijden, zien ijsclubs het aantal leden tijdens schaatsloze jaren teruglopen, terwijl de kosten voor het onderhoud van de ijsbaan wel doorlopen.

Die worden normaal gesproken gedekt door de verkoop van koek en zopie in schaatskantines. Maar die mochten door de coronamaatregelen niet open. "We hebben wel een afhaalpunt gehad voor koffie en warme chocolademelk", vertelt Poelman. "Daar hebben we 70 euro aan verdiend. Terwijl als de kantine open is, kunnen we daar rustig een nul bij zetten, dus dat is wel een beetje zuur."

Ondanks het beperkte aantal bezoekers dat de verenigingen op het ijs mochten toelaten, kijkt Poelman terug op een geslaagde week voor de natuurijsbanen. "Dit was een prachtig moment, iedereen was blij en vrolijk en ging met een grote glimlach weer naar huis."